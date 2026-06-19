Один вид российских атак поставил военную экономику Киева под удар

Российские атаки на украинские порты поставили военную экономику Киева под удар, так же могут быть последствия для мирового рынка. Дело в том, что они могут привести к сокращению экспорта украинского зерна, передает Reuters.

Усиление ударов по портам, судам, железной дороге и энергетической инфраструктуре привело к тому, что экспорт через Одессу упадет с 6 миллионов до 4 миллионов тонн в месяц, предупредил министр экономики республики Тарас Высоцкий. Проблема усугубляется тем, что более 90 процентов украинского экспорта проходит именно через черноморские порты, а перенаправить грузы можно только частично и это сделает логистику дороже.

Убытки портовых терминалов с начала проведения спецоперации (СВО) уже достигли 1,5 миллиарда долларов, отмечает агентство. Одновременно с этим увеличивается число ударов по судам, это повышает стоимость фрахта и вынуждает владельцев судов избегать порты Украины.