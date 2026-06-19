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Один вид российских атак поставил военную экономику Киева под удар

Lenta.ru

Российские атаки на украинские порты поставили военную экономику Киева под удар, так же могут быть последствия для мирового рынка. Дело в том, что они могут привести к сокращению экспорта украинского зерна, передает Reuters.

Один вид российских атак поставил военную экономику Киева под удар
© Global Look Press

Усиление ударов по портам, судам, железной дороге и энергетической инфраструктуре привело к тому, что экспорт через Одессу упадет с 6 миллионов до 4 миллионов тонн в месяц, предупредил министр экономики республики Тарас Высоцкий. Проблема усугубляется тем, что более 90 процентов украинского экспорта проходит именно через черноморские порты, а перенаправить грузы можно только частично и это сделает логистику дороже.

Убытки портовых терминалов с начала проведения спецоперации (СВО) уже достигли 1,5 миллиарда долларов, отмечает агентство. Одновременно с этим увеличивается число ударов по судам, это повышает стоимость фрахта и вынуждает владельцев судов избегать порты Украины.

«Для Украины это удар не только по аграрному сектору, но и по валютным поступлениям в военную экономику. Кроме того, страна обеспечивает около 6 процентов мирового экспорта пшеницы и 11 процентоа экспорта кукурузы, поэтому последствия могут затронуть и мировой рынок», — заключается в статье.