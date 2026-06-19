Депутат назвал способ обезопасить Крым на фоне угроз Украины

России нужно усилить удары по военной логистике Украины. Это поможет обезопасить Крым на фоне слов главы Минобороны Украины Михаила Федорова о стремлении Киева превратить российский регион в «остров», такой способ предложил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы должны предпринимать меры, чтобы они [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] не наносили удары по мостам, защищать [дороги в Крым], обеспечивать логистику и предпринимать соответствующие контрмеры. Помимо защиты нужно нападать», — подчеркнул парламентарий.

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Для предотвращения угрозы необходимо продолжать точечно атаковать логистические маршруты поставок оружия для ВСУ. Удары по объектам энергетики и военной логистике противника должны быть именно точечными, полагает Чепа, поскольку это позволит избежать жертв среди мирного населения.