Названо место отступления ВСУ после потери Рай-Александровки

Уцелевшие после потери Рай-Александровки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали на запасные позиции в село Ореховатку Донецкой народной республики (ДНР).Такие данные об отступлении противника привел подполковник Народной милиции Луганской народнной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Остатки украинских боевиков, которым удалось выйти из Рай-Александровки, бежали на запасные позиции западнее данного населенного пункта и укрепили последний форпост в районе населенного пункта Ореховатка», — уточнил собеседник агентства.

Марочко: подразделения ВСУ отступают после потери Рай-Александровки в ДНР

О взятии под контроль Рай-Александровки в ДНР 18 июня сообщило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что село открывает российским бойцам дорогу на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.