Военнопленный из Украины рассказал о планах перевезти семью в РФ

Украинский военнослужащий Василий Корж, находящийся в плену, заявил о желании переехать в Россию вместе с семьей и начать новую жизнь. Соответствующее видео имеется в распоряжении ТАСС.

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По словам военнопленного, после завершения военной службы он хотел бы вернуться к мирной жизни и при возможности обосноваться на территории Российской Федерации вместе со своими близкими.

Также Василий Корж обратился к украинским военнослужащим с призывом сдаваться в плен российским военным. В своем обращении он заявил, что в плену гарантируются жизнь и надлежащее отношение.

Корж сообщил, что проходил службу в составе 104-й бригады территориальной обороны ВСУ. По его утверждению, за время службы он не принимал участия в убийствах.

Говоря о своем текущем положении, военнопленный отметил, что оценивает свое физическое и моральное состояние как удовлетворительное и не нуждается в медицинской помощи.

Дополнительно он подчеркнул, что главным своим желанием считает возвращение к обычной гражданской жизни после завершения всех связанных с военной службой обстоятельств, связывая дальнейшие планы с возможным переездом семьи и устройством на новом месте.