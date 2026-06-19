Испания наращивает военный вклад в технику НАТО

Испания намерена расширить свое участие в укреплении военных возможностей НАТО, предоставив альянсу дополнительную технику и средства противовоздушной обороны. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

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По словам главы оборонного ведомства, Мадрид планирует направить еще три самолета-заправщика, восемь истребителей, фрегат, а также дополнительные системы ПВО. Как отметила Роблес, Испания продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед союзниками.

Министр также сообщила, что в международных миссиях сейчас задействованы более трех тысяч испанских военнослужащих. Они несут службу в различных регионах, включая страны Балтии и Арктику.

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Кроме того, Маргарита Роблес подчеркнула, что оборонные расходы страны сохраняются на уровне 2% валового внутреннего продукта, и власти намерены придерживаться этих обязательств в дальнейшем.

Ранее Испания относилась к числу государств НАТО с относительно низкой долей военных расходов по отношению к ВВП. Однако, как заявлял премьер-министр Педро Санчес, страна решила достичь целевого показателя альянса в 2% ВВП уже в 2025 году, хотя первоначально выполнение этой задачи планировалось к 2029 году.

Испанские власти продолжают выступать против предложения повысить ориентир оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. В Мадриде считают, что вклад государств в коллективную безопасность следует оценивать не только по объему финансирования, но и по реальным военным возможностям и ресурсам, предоставляемым альянсу.