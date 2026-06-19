ЕС переложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА

По итогам саммита Евросоюза принято заявление, в котором ответственность за любые происшествия с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС возлагается на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

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В документе подчеркивается, что Евросовет осуждает «многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море», и что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия».

ЕС требует ключевую роль в переговорах по Украине

При этом в тексте заявления отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов, отмечает агентство. Не уточняется, что большинство воздушных дронов, упавших в Прибалтике, и все морские беспилотники, попавшие в европейские воды в последние недели, были запущены Киевом.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что атакующие Москву дроны Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать из Сумской области.