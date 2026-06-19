Писториус заявил о поставке Украине ракет из запасов Германии
Германия объявила о новом пакете военной поддержки Украины, который включает поставки ракет из собственных арсеналов и финансирование закупок средств противовоздушной обороны. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания контактной группы по Украине.
По словам главы немецкого военного ведомства, Берлин намерен передать Киеву трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух». Эти вооружения будут выделены из имеющихся запасов Германии.
Одновременно продолжаются поставки систем ПВО. Украине уже передана дополнительная установка IRIS-T. Кроме того, немецкая сторона ускоряет передачу управляемых ракет IRIS-T модификаций SLS и SLM.
Отдельным направлением поддержки станет финансирование закупок ракет-перехватчиков PAC-3. На эти цели Германия направит 200 миллионов долларов в рамках программы Jump Start.
Писториус также сообщил о развитии взаимодействия между предприятиями оборонной промышленности двух стран. По его словам, стороны расширяют совместную работу над проектами, связанными с беспилотными системами, а также вооружениями средней и большой дальности.
Новые заявления прозвучали по итогам очередного заседания контактной группы по Украине, в рамках которого страны-участницы обсуждали дальнейшие меры военной поддержки Киева и координацию поставок вооружений.