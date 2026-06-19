Писториус заявил о поставке Украине ракет из запасов Германии

Германия объявила о новом пакете военной поддержки Украины, который включает поставки ракет из собственных арсеналов и финансирование закупок средств противовоздушной обороны. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания контактной группы по Украине.

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По словам главы немецкого военного ведомства, Берлин намерен передать Киеву трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух». Эти вооружения будут выделены из имеющихся запасов Германии.

Одновременно продолжаются поставки систем ПВО. Украине уже передана дополнительная установка IRIS-T. Кроме того, немецкая сторона ускоряет передачу управляемых ракет IRIS-T модификаций SLS и SLM.

Отдельным направлением поддержки станет финансирование закупок ракет-перехватчиков PAC-3. На эти цели Германия направит 200 миллионов долларов в рамках программы Jump Start.

Писториус также сообщил о развитии взаимодействия между предприятиями оборонной промышленности двух стран. По его словам, стороны расширяют совместную работу над проектами, связанными с беспилотными системами, а также вооружениями средней и большой дальности.

Новые заявления прозвучали по итогам очередного заседания контактной группы по Украине, в рамках которого страны-участницы обсуждали дальнейшие меры военной поддержки Киева и координацию поставок вооружений.