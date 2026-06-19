Рогозин сделал заявление о тактике ударов по беспилотникам Украины

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Вооружённым силам России следует уничтожать все места запуска беспилотников вооружённых сил Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

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По его словам, удары не должны носить характер ответных действий, а должны быть направлены на полное уничтожение площадок, с которых осуществляются запуски дальнобойных беспилотников аэродромного базирования.

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В публикации подчёркивается необходимость воздействия именно на инфраструктуру запуска БПЛА, а не на отдельные эпизодические цели. При этом конкретные объекты или их местоположение не уточняются.

Отмечается, что подобные заявления регулярно появляются в публичных комментариях политиков и представителей власти, которые обсуждают способы противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.