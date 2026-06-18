«Радиостанция Судного дня» активизировалась после двухдневного затишья

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), после двухдневного затишья передала два новых коротких сообщения. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции была зафиксирована в четверг, 18 июня, в 10:50 мск и в 19:06 мск.

«НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547», — отмечалось в первом сообщении.

Второе содержало, кроме слова «невысокий», три цифровых ряда: 54531, 9223 и 6768. Оба слова ранее не встречались в шифровках УВБ-76.

Напомним, 15 июня УВБ-76 передала в эфир три сообщения: «сломолунь», «карандаш» и «плица».

По данным канала, станция передает от 1 до 24 загадочных сообщений в сутки, время от времени замолкает на небольшой срок. Так, в мае «Жужжалка» молчала практически трое суток — передала два сообщения 4 мая и приостановила вещание.