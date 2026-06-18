В США оценили ядерную мощь России

Коллективный Запад не сомневается в мощи российского ядерного арсенала. Об этом заявил на семинаре в Гудзоновском институте Вашингтона глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс, его слова приводит ТАСС.

«Россия обладает очень мощным потенциалом ядерного сдерживания. Они чрезвычайно способные, очень умные. Россияне располагают сегодня заслуживающим очень большого доверия ядерным потенциалом», — сообщил глава ведомства.

По словам Уильямса, у России тысячи ядерных вооружений средней дальности, которые способны достигнуть Европы.

Минобороны опубликовало видео учения всей ядерной триады ВС России

До этого на полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

По словам американского лидера, США располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место, а Китай через пять лет может приблизиться к их уровню.

23 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады.

Ранее Путин заявил, что уровень ядерных сил России самый высокий в мире.