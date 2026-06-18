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Пентагон призвал Европу расширять закупки у США оружия для Украины

ТАСС

Европа должна расширять закупки у Соединенных Штатов оружия для Украины, причем не только в рамках американской программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которая обеспечивает приоритетные поставки военной техники Киеву. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

Пентагон обратился с призывом к Европе
© Global Look Press
"Мы также намерены продолжать поддерживать механизмы для содействия европейской поддержке Украины. И хотя PURL позволяет удовлетворять текущие потребности на поле боя, Европа также должна быть готова обеспечить ресурсами сохраняющиеся требования Украины за счет новых закупок", - сказал Колби.

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Он выступил по видеосвязи перед участниками очередного заседания контактной группы, созданной коллективным Западом для координации поставок оружия Киеву. Это заседание состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам заместителя главы Пентагона, на деньги Европы надо закупать для Киева в том числе американские перехватчики для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Европа "должна подкрепить слова делами", отметил Колби. С его точки зрения, в процессе Европа укрепит "континентальную оборону и сдерживание на прочной основе".

"Важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и в действительности расширяли поддержку обороны Украины посредством инициативы PURL", - добавил замминистра. "Это гарантирует, что ключевые поставки продолжают перебрасываться на передний край для Украины, позволяя ее силам предотвращать дальнейшее наступление России. Подход предотвращения наступления доказал к настоящему времени свою эффективность. Его сохранение и укрепление будет важным в предстоящие недели и месяцы", - считает Колби.

В рамках программы PURL европейские страны НАТО фактически обязались закупать у США оружие для его безвозмездной передачи Киеву.

"В самом деле, у нас есть в последние месяцы основания думать, и это не гипербола, что украинская ситуация даже улучшилась. Это жизненно важно. Дело не только в том, что Европа может взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Это взятие на себя ответственности может соответствовать прочной европейской обороне, если Европа выполнит требования сегодняшнего дня <...>. В ходе войны Украина смогла удержать линию фронта и даже в некоторых местах улучшить свое положение, продолжая закладывать основу прочного мира, опирающегося на понимание Россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не даст Москве желаемого эффекта. Это обеспечивает критически важный фундамент мира, к которому мы стремимся под <...> руководством президента [США Дональда] Трампа", - утверждал Колби.