Пентагон обратился с призывом к Европе

Европа должна расширять закупки у Соединенных Штатов оружия для Украины, причем не только в рамках американской программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которая обеспечивает приоритетные поставки военной техники Киеву. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

"Мы также намерены продолжать поддерживать механизмы для содействия европейской поддержке Украины. И хотя PURL позволяет удовлетворять текущие потребности на поле боя, Европа также должна быть готова обеспечить ресурсами сохраняющиеся требования Украины за счет новых закупок", - сказал Колби.

Нидерланды призвали ЕС наращивать финансирование Украины вместо переговоров с РФ

Он выступил по видеосвязи перед участниками очередного заседания контактной группы, созданной коллективным Западом для координации поставок оружия Киеву. Это заседание состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам заместителя главы Пентагона, на деньги Европы надо закупать для Киева в том числе американские перехватчики для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Европа "должна подкрепить слова делами", отметил Колби. С его точки зрения, в процессе Европа укрепит "континентальную оборону и сдерживание на прочной основе".

"Важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и в действительности расширяли поддержку обороны Украины посредством инициативы PURL", - добавил замминистра. "Это гарантирует, что ключевые поставки продолжают перебрасываться на передний край для Украины, позволяя ее силам предотвращать дальнейшее наступление России. Подход предотвращения наступления доказал к настоящему времени свою эффективность. Его сохранение и укрепление будет важным в предстоящие недели и месяцы", - считает Колби.

В рамках программы PURL европейские страны НАТО фактически обязались закупать у США оружие для его безвозмездной передачи Киеву.