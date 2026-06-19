Названо число сбитых за ночь украинских дронов

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 133 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой пресс-службу Минобороны РФ.

В период с 20:00 18 июня до 07:00 19-го числа БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке дронов за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили более 190 БПЛА.

Повреждения получили торговые центры "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также Московский НПЗ.

В результате атаки в области пострадали 17 человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Украину, что ее ждут более мощные удары со стороны России.