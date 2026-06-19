Системы ПВО сбили 50 украинских дронов за шесть часов над Россией

Системы ПВО сбили 50 украинских дронов за шесть часов над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Чёрным морем.

Ранее в Кронштадте начали устанавливать бетонные укрытия на случай угрозы атак БПЛА.