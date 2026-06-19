Украина и Германия будут вместе производить ракеты для систем ПВО

Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украина и Германия делают важный совместный шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть в Германии. С сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти способности вместе. На Украине есть компания, которая способна производить баллистические ракеты, Fire Point идет к этому», — заявил Зеленский.

Он также призвал партнеров Украины активнее помогать Киеву в создании систем ПВО, чтобы «дать реальные результаты» к зиме.

Михаил Федоров в своем Telegram-канале рассказал, что подписание соглашения предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний по разработке и производству ракет-перехватчиков.

До этого Писториус отметил, что Германия поставит Украине трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух» из своих запасов. Также Великобритания предоставит Киеву новую партию беспилотников и зенитных ракет.

Также на недавнем саммите «Большой семерки» (G7) Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО. Газета Le Parisien писала, что страны G7 договорились «увеличить поставки» систем ПВО Украине, а также предоставить Киеву лицензии на производство ракет.

Ранее Украину призвали пойти по пути Германии в вопросе территориальных уступок.