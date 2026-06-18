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США предупредили о рисках поездок в Россию из-за налетов дронов

Газета.Ru

США предупредили своих граждан не ехать в Россию из-за атак беспилотников на крупные российские города. Соответствующее сообщение опубликовало Бюро консульских дел Государственного департамента США.

США предупредили о рисках поездок в Россию из-за налетов дронов
© Газета.Ru

Также Госдеп США присвоил России четвертый, наивысший, уровень опасности.

"В случае чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям местных российских властей и ищите укрытие. При обнаружении БПЛА или дрона немедленно отойдите и при необходимости укройтесь", — следует из сообщения американского ведомства.

Кроме того, в бюро предупредили, что нельзя трогать или приближаться к дрону, а также фотографировать последствия атак. Это может привести к штрафу или тюремному заключению из-за нарушения закона о съемке последствий беспилотных ударов, напомнили в ведомстве.

Атаку беспилотников в Москве зафиксировали утром 18 июня. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на подлете сбили 194 беспилотника. Одно из устройств упало на ТЦ "Садовод", еще несколько достигли нефтеперерабатывающего завода.