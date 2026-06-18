Массированная атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в ходе которой силами ПВО было уничтожено рекордное количество дронов, стала следствием долгосрочного планирования Киева и его западных кураторов. Об этом в разговоре с Рамблером заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Эксперт отметил, что этот налет не был спонтанным актом, а представлял собой тщательно подготовленную военно-политическую операцию. С помощью массового запуска дронов ВСУ попытались перегрузить российские системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать свои неудачи на фронте и продемонстрировать Западу способность наносить удары вглубь территории России, одновременно саботируя любые намеки на мирные переговоры.

Эта массированная атака готовилась, по некоторым оценкам, еще с мая. Тогда только прощупывали почву, искали бреши и тестировали реакцию расчетов ПВО. Шли они по разведанным коридорам. Провести такой налет внезапно, без серьезной подготовки невозможно. Сейчас специалисты оценивают, откуда были сделаны запуски — это Сумская и Черниговская области. Они свели все взлетные площадки воедино, чтобы перегрузить нашу ПВО своим присутствием и позволить отдельным беспилотникам прорваться к Москве и области. Стоит отметить, что во втором эшелоне большинство из них были уничтожены. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Политолог увязал действия Киева с его тяжелым положением на линии боевого соприкосновения и международным контекстом. Он отметил жесткую привязку ударов к дипломатическому календарю: атака произошла на фоне прошедшего во Франции саммита G7 и активизации контактов между лидерами ядерных держав, выполняя роль своеобразного политического саботажа.

«Все это связано с неудачами ВСУ на земле — Вооруженные силы России сейчас наступают по всем направлениям, продвигаясь на севере и на юго-западе ДНР. В таких условиях Киеву необходимо срочно создать ажиотаж, чтобы показать Западу способность массово запускать дроны по нашим объектам. В совокупности это свидетельствует о том, что Украина при поддержке ряда стран больше занимается срывом возможных переговоров по урегулированию конфликта, стремясь и дальше получать финансирование и беспилотники для продолжения боевых действий».

Говоря о ответе России на подобные вызовы, эксперт указал на то, что руководство страны сделало ставку на системное технологическое и организационное укрепление щита над столичным регионом. Ответ Москвы заключается в переходе к многоэшелонированной обороне, сочетающей в себе как мощные зенитные ракетные комплексы, так и создание оперативных высокомобильных подразделений, способных оперативно перехватывать низколетящие цели на подступах к ключевой инфраструктуре.

«Наш президент акцентировал внимание на том, что надо планомерно укреплять ПВО, охранять населенные пункты и стратегические объекты. Для этого сейчас создаются мобильные огневые группы. В настоящее время идет их активное формирование, обеспечение, обучение и оснащение. Все эти подразделения нацелены на защиту Москвы и области от вражеских беспилотников. Предпринимаются все необходимые действия, чтобы обеспечить надежное прикрытие региона».

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по автомобилю с матерью и детьми в российском приграничном регионе.