Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), защищавшие Рай-Александровку в Донецкой народной республике (ДНР), вынуждены покинуть часть позиций после потери населенного пункта, чтобы не попадать под прямые удары российских военных. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

© Газета.Ru

«Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки, поскольку они будут находиться под прямым прицелом наших даже не то что дроноводов, но и даже стрелкового оружия», — сказал он.

До этого он сказал агентству, что с освобождением Рай-Александровки под контроль Вооруженных сил РФ перешли стратегические высоты, которые обеспечивают им преимущество перед ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

Марочко: Киев довел Краматорск до гуманитарной катастрофы

О переходе Рай-Александровки под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило днем 18 июня. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

До этого министерство обороны РФ показало трофейное оружие и нашивки, захваченные в ходе боев за Константиновку в ДНР. Отмечалось, что российские силы продолжают операции в населенном пункте: за последние сутки им удалось освободить 98 зданий и ликвидировать свыше 60 бойцов ВСУ.

Ранее Белоусов оценил успехи российских войск на Славянском направлении.