Минобороны Польши: США поддерживают идею о постоянной военной базе в республике

Пентагон положительно отнесся к предложению Варшавы создать постоянную американскую военную базу в Польше. Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с военным министром США Питом Хегсетом на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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"Я также получил официальный ответ на свое письмо относительно предложения о создании постоянной военной базы США в Польше. Я рад проинформировать, что военный министр [США Пит Хегсет] со всей его командой и США положительно относятся к предложению Польши о создании постоянной базы американских войск на территории нашей страны", - заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

3 июня глава польского Минобороны передал Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Сейчас в Польше, в основном в порядке ротации, пребывают около 10 тыс. американских военных. 19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации американских сил в Польше. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого", кампанию которого он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации.