Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

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По его словам, в сложившейся ситуации «слов недостаточно».

— Неслучайно президент (России Владимир Путин — прим. «ВМ») объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины, — сказал Лавров, его слова цитирует РИА Новости.

Зеленский заговорил о мире после атаки беспилотников на Москву

В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не приближают личную встречу Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Следователи будут расследовать преступления вооруженных украинских формирований, в том числе и атаку на Московскую область с применением беспилотников. Главное о самой массированной за последние два года атаке на столичный регион — в материале «Вечерней Москвы».