Вооруженные силы (ВС) РФ планируют занять Константиновку и Доброполье для обвала фронта украинских войск в Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Константиновка и Доброполье — это два эпицентра боевых действий (...) фактически захват этих двух городов открывает возможность подхода с двух сторон к Краматорску», — написал он.

Военнослужащий также отметил, что взятие этих двух населенных пунктов позволит ВС России контролировать весь регион Донбасса.

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Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины. По его словам, Константиновка скоро падет.