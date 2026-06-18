Украинский спецназ выдал себя голосом и был уничтожен из танка

Российские штурмовики ликвидировали группу из трёх украинских спецназовцев в промзоне Константиновки. Об этом сообщает командир с позывным Задон, руководивший операцией. Его слова передает ТАСС.

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Противник попытался закрепиться на позиции, ранее занятой российскими войсками. Российские бойцы обнаружили украинцев по голосу и немедленно вызвали поддержку.

Позиция была уничтожена огнём танка и ударами FPV-дронов, после чего штурмовая группа провела зачистку здания.

В ходе боя один из раненых украинских военнослужащих перед смертью успел передать свои данные, подтвердив принадлежность к элитному подразделению Сил специальных операций.