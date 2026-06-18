ВСУ начали менять тактику за счет помощи Евросоюза в производстве БПЛА

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин считает, что, европейские союзники Украины нарастили производство комплектующих для дронов, из-за чего Киев изменил свою тактику, но не добился успеха. Об этом он рассказал «Царьграду».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате 992 дронов самолетного типа, четырех крылатых ракет «Фламинго» и десяти управляемых авиабомб ВСУ за сутки. Около 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье.

По словам Шаландина, налеты стали более длительными. Их главной целью он назвал проверку возможностей российской системы ПВО.

Подполковник отметил, что качественно пробить противовоздушную оборону у ВСУ не получилось. Шаландин напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже распорядился усилить и увеличить группировку противовоздушной обороны на ключевых направлениях.