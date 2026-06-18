РФ готовит ответ на «сигналы НАТО»: «передышка» для Киева и открытие второго фронта

Некоторые считают, что ответом на «сигналы НАТО» в адрес Калининграда может быть перекрытие проливов, однако эксперты называют более действенные варианты. Как сообщает «Царьград», в программе «Мы в курсе» они обсудили террористические действия Киева и планы открыть второй фронт.

Теракты ради «передышки»

Противник проигрывает на поле боя, из-за чего прибегает к террористическим методам воздействия. Как отметил подполковник ФСБ в запасе, политолог Виталий Колпашников, Киев стремится «переломить ситуацию», рассчитывая на перемирие по линии фронта.

«Они хотят надавить на наше руководство, на население, чтобы перевести дух, подтянуть военную логистику, нарастить производство соответствующей военной техники, тех же дронов. У Киева заканчиваются мобилизационные ресурсы. Им нужна передышка, как минимум несколько месяцев», — заявил он.

На прошлой неделе бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук едва не погиб в результате теракта. Попытка подрыва произошла в поселке Щапово в Новой Москве. Доставщик одного из маркетплейсов принес посылку, которая спустя некоторое время сдетонировала.

Отмечается, что уже установлены исполнители и обстоятельства покушения. При этом Колпашников замечает, что вопрос в том, где находятся организаторы. Политолог уверен, что в Киеве находятся такие же исполнители, как и те, кто устраивает теракты в России, а заказчики могут быть в западных столицах. Ситуация, по его мнению, сейчас складывается «интересная».

«Мы ведем, по сути, войну, почти уже полугорячую, со всем Западом, при этом у нас до сих пор настежь открыты границы со всем СНГ. Я имею в виду со Средней Азией. Вот последнее заявление: у нас до сих пор основной поставщик рабочей миграционной силы — это Таджикистан», — заявил Колпашников.

Он добавил, что любит и уважает Таджикистан, однако там «самая большая концентрация ваххабитов и религиозных экстремистов» на всем постсоветском пространстве. Политолог считает изменение миграционной политики в России слишком медленным.

Открытие второго фронта

Другой проблемой является постоянное давление НАТО. Военные эксперты считают, что России следует самой задавать уровни эскалации конфликта. Политолог Юрий Баранчик замечает, что удары ВСУ через Польшу и Прибалтику говорят о том, что Киев рассматривает возможность открытия второго фронта против РФ в Прибалтике.

Эксперт озвучил мрачный прогноз о Калининграде и Калининградской области, которые окружены странами НАТО. Их учения являются сигналом о том, что в альянсе понимают — Россия будет защищать регион.

«В то же время эти учения — намек на то, что не надо там обострять ситуацию, на прибалтийском побережье. Мол, занимайтесь только Украиной. А потому что "мы готовы, тут же будем перекрывать Сувалкский коридор". То есть у нас будет доступ только по морю к Калининграду», — предположил Баранчик.

По его мнению, если подобный конфликт возникнет, то России следует реагировать сразу тактическим ядерным оружием. Это подтолкнет НАТО к переговорам.

Между тем ряд Telegram-каналов выразили недоумение, почему Россия не использует свои возможности по перекрытию проливов на той же Балтике. Баранчик считает, что это будет «фактически объявлением войны НАТО.

Политолог добавил, что сейчас многие в России готовы к курсу на резкую эскалацию конфликта. Удары по Киеву он назвал отвечающими этой линии «народных чаяний». Однако он допустил и удары по западным базам.

«Вот Жешув, например, Констанца. Разовые удары могут остановить вот этот поток. Если не остановят, надо действовать другими методами и средствами», — заявил он.

Баранчик добавил, что если текущие способы принуждения Киева к перемирию не работают, то надо бить сильнее или в другие точки. Например, в места, где живет украинская элита. Эксперт допустил, что это приведет Украину к идее, что с РФ необходимо мириться.