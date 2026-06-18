При атаке на Москву ВСУ применили тактику "звездного налета"

Ночная атака на Москву и Подмосковье стала самой массированной за последнее время и носила комплексный характер. Ее главной целью была перегрузка эшелонированной системы ПВО столичного региона. В ходе нападения украинские силы применили тактику так называемого "звездного налета". Эта тактика заключается в хаотичном движении ракет и дронов с разных направлений, удар ими наносится почти одновременно. Это значительно усложняет работу систем противовоздушной обороны.

На Москву и Подмосковье было направлено порядка двухсот воздушных целей. В первой волне были запущены украинские беспилотники-камикадзе FP-1 и FP-2. Их задача заключалась в том, чтобы выступить в качестве приманки и истощить боезапас наших систем ПВО. Ключевая цель такого удара - создать паузу в работе ПВО, необходимую для запуска более опасных целей.

Во втором эшелоне были запущены новые реактивные дроны германской разработки Bars. Эти дроны имеют дальность 700-800 км и скорость около 700 км/ч, что позволяет им двигаться со скоростью реактивного самолета. Это требует создания новых алгоритмов для их перехвата. Использование этих дронов-камикадзе свидетельствует о переходе конфликта в технологическую фазу, где традиционные методы ПВО требуют срочной адаптации.

Дроны Bars использовались для атаки на Московский регион впервые. И, вероятно, у нас пока нет в базе данных их телеметрии, а это упрощает перехват воздушных целей. Можно вспомнить, что после появления у ВСУ ракет HIMARS наши средства ПВО сумели приспособиться к ним и гарантированно сбивать их после появления "электронного паспорта" цели и выработки боевого алгоритма их уничтожения. В данном случае также потребуется время на накопление данных по новым дронам. Атака показала, что полностью прикрыть все важные цели силами армейской ПВО невозможно.

Необходимо усиление мобильных огневых групп за счет добровольцев - под командованием офицеров в отставке, понимающих работу ПВО. Эти формирования, используя пикапы с установленными пулеметами, ПЗРК, приборы дневного и ночного видения, а также комплексы РЭБ, ежесуточно несут боевое дежурство. Такие группы можно подчинить руководству региона или мэру города для прикрытия гражданских объектов: заводов, ТЭЦ, нефтезаводов. Это позволит повысить плотность ПВО и создать дополнительный "зонтик" над гражданскими объектами.

В качестве альтернативы можно использовать аэростаты над критически важными объектами. Они способны удерживать позицию даже при сильном ветре и нести на себе аппаратуру связи и антенны. В этом случае мы создаем радиолокационное поле максимально эффективно, что позволяет видеть дроны на большом удалении и оперативно принимать решения.

Подобные системы уже доказали свою эффективность: они используются США на границе с Мексикой, а также в Израиле и Польше. Это решение значительно дешевле развертывания тысяч наземных станций РЛС для создания сплошного радиолокационного поля для обнаружения дронов.

Создание и поддержание систем ПВО - это очень затратный процесс. Поэтому для защиты объектов экономики, мне кажется, необходимо участие частного бизнеса, который стоит обязать закупать средства защиты для своих предприятий. Это будет самым быстрым и дешевым способом повысить безопасность критической инфраструктуры до появления более современных систем вооружения, таких как электромагнитные пушки и лазеры.

Подготовил Александр Степанов