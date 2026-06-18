Лихачев: в течение нескольких лет наблюдается рост агрессии ВСУ к ЗАЭС

Рост агрессии ВСУ в отношении Запорожской АЭС наблюдается в течение нескольких лет. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачева, распространенном пресс-службой госкорпорации.

"Рассуждая о безопасной эксплуатации АЭС, мы говорим в первую очередь о сотрудниках и только потом о технической составляющей. Уже несколько лет ВСУ обстреливают запорожскую станцию. И мы постоянно видим рост агрессии. От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем - к поражению основного оборудования АЭС (достаточно вспомнить последний удар по машзалу блока №6), теперь - к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников запорожской станции", - говорится в заявлении Лихачева.