В четверг, 18 июня, в Минобороны России сообщили о переходе важного оборонительного узла в районе Славянска и Краматорска под контроль ВС РФ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Рай-Александровки

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. Успешную операцию провела «Южная» группировка войск.

Рай-Александровка считалась важным оборонительным узлом ВСУ. Военные эксперты отмечали, что контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.

Удар «Гиацинта»

В Харьковской области расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками и по местам дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка с помощью аппарата Zala оперативно обнаружила стартовую позицию дронов и передала координаты артиллеристам.

Благодаря оперативно полученным данным огонь был открыт в течение нескольких минут. Непрерывная корректировка в режиме реального времени обеспечила высокую точность попаданий, подчеркнули военные.

Уничтожение замаскированных позиций ВСУ

В Запорожской области расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ, рассказали в Минобороны. Позиции были выявлены по антеннам связи и по регулярным вылетам дронов.

Для разрушения укрытий, сооруженных на глубине, артиллеристы применили осколочно-фугасные снаряды. Постоянный мониторинг с воздуха подтвердил ликвидацию объектов и уничтожение узла связи.

Удар по роботам ВСУ в Красном Лимане

Беспилотники на оптоволокне поразили технику и укрепления ВСУ в Красном Лимане, рассказали в Минобороны России. Средства объективного контроля зафиксировали точные попадания. Шесть дистанционно управляемых роботизированных платформ были выведены из строя.

На территории Красного Лимана штурмовые отряды и мотострелковые подразделения ВС РФ продолжают брать под контроль опорные пункты и здания. Операторы FPV-дронов блокируют каналы снабжения ВСУ, срывая попытки подвоза материальных средств на окраины города.

Операция в Константиновке

Артиллеристы ВС РФ нанесли серию ударов по объектам украинских сил в Константиновке, сообщили в Минобороны. Взаимодействие с операторами воздушной разведки позволило вычислить места запуска ударных дронов.

Удар по блиндажам ВСУ был нанесен из орудий Д-30. В результате точных попаданий позиции для запуска беспилотников и обеспечивавшие их работу расчеты были ликвидированы.

Удар «Урагана»

На краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» поразил район скопления личного состава и военной техники ВСУ. Боевая машина была оперативно развернута на позиции сразу после получения разведданных, отметили в Минобороны.

Залп 220-миллиметровых снарядов был произведен на дистанцию более 25 километров. Все цели были ликвидированы. Это позволило штурмовым подразделениям продвинуться и занять новые рубежи.

Операция Ми-28

Экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал замаскированный опорный пункт и место скопления ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Для удара использовалась легкая многоцелевая управляемая ракета. Завершив операцию, вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.