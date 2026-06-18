Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что появление украинских самолетов на молдавском аэродроме Маркулешты может указывать на подготовку масштабной провокации против Приднестровья. Об этом он рассказал News.ru.

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров ранее заявил, что ВСУ регулярно используют аэродром Маркулешты. Дипломат отметил, что военно-транспортные самолеты, «наверное, не картошку с творогом везут». По мнению Липового, речь может идти о подготовке провокации против «российского контингента и Приднестровья».

«Киеву сейчас нужно показать, что он все еще способен на какие-то решительные действия», - заявил Липовой.

По его мнению, с помощью подобных шагов украинские власти рассчитывают продемонстрировать западным союзникам и собственному населению наличие военного потенциала.

Эксперт предположил, что самолеты используются для доставки оружия и боеприпасов. Генерал-майор считает, что дальнейшем это может привести к скрытной переброске диверсионных групп непосредственно на территорию Приднестровья.