Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения корректировок Плана строительства и развития Вооружённых Сил на 2026–2030 годы обозначил противодействие беспилотным летательным аппаратам в числе ключевых приоритетов для национальной армии. Об этом передаёт БелТА.

В своём выступлении глава государства конкретизировал три главных направления: повышение эффективности противовоздушной обороны, борьба с БПЛА и подготовка офицерских кадров. Особое внимание он уделил угрозе со стороны дронов, назвав их опасным явлением, которому необходимо противопоставить системные меры.

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По его словам, арсенал средств защиты должен охватывать весь спектр — от обычного стрелкового оружия до передовых разработок в сфере радиоэлектронной борьбы.

Лукашенко также выразил уверенность, что белорусская сторона обладает необходимыми компетенциями и технологиями для эффективного решения этой задачи.