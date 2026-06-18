Владимиру Зеленскому пора осознать, что атаки на Россию «несут огромные беды» Украине, а его самого ждет бесславный конец. Такое мнение высказали опрошенные Life.ru эксперты.

В Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 992 дрона самолетного типа, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и десять управляемых авиабомб. Почти 200 беспилотников ночью пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.

Сенатор Григорий Карасин назвал действия Киева грубым нарушением международного права и подчеркнул, что Москва жестко отреагирует.

«Самому Зеленскому пора осознать: его курс обрекает ситуацию на бесславный конец для всего его режима и несёт огромные беды Украине», - отметил он.

В свою очередь политолог Владимир Карасев связал масштабную атаку на Россию с недавними международными контактами западных стран и украинского руководства, отметив, что такие действия могли стать частью стратегии давления.

Напомним, что Владимир Зеленский был приглашен на саммит «Большой семерки», прошедший 15–17 июня во Франции. По итогам саммита было выпущено совместное заявление, в котором было обещано усилить давление на Россию и ужесточить санкции. Участники встречи также договорились передать Украине больше систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия.