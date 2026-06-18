Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что массированный налет беспилотников ВСУ преследовал исключительно политические и пропагандистские цели. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Дандыкин прокомментировал данные Минобороны РФ о перехвате рекордного количества целей: 992 дронов самолетного типа, четырех крылатых ракет «Фламинго» и десяти управляемых авиабомб. Около 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье.

Дандыкин убежден, что такие атаки вызваны «бессильной злобой» властей в Киеве из-за неудач в зоне боевых действий.

«На фронте дела у них складываются не очень хорошо - и на севере Донбасса, и на юге. Это очевидно. Есть определенная злость, которую они скрывают, приукрашивая ситуацию ударами беспилотников», - заявил военный.

Второй причиной налета он назвал попытки Украины устроить «спектакль» для западных спонсоров на фоне встречи «Большой семерки», где обсуждалось выделение новой военной помощи.

Третий мотив, по мнению аналитика, заключается в попытке отвлечь внимание от растущего недовольства жителей самой Украины. Удары по российским регионам призваны создать иллюзию военных успехов, однако эти расчеты не оправдываются, считает Дандыкин.