Военкор рассказал, как ПВО России «переиграла» налет тысячи дронов

Военкор Александр Коц заявил, что российская ПВО продемонстрировала высочайшую эффективность на фоне рекордного по масштабу налета беспилотников ВСУ. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

В Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российская ПВО перехватила 992 аппарата самолетного типа, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и десять управляемых авиабомб ВСУ. Почти 200 дронов ночью пытались атаковать Москву и Подмосковье. ТАСС сообщало, что эта атака стала самой крупной за два года для Москвы.

Коц отметил, что атака шла волнами, из-за чего план «Ковер» пришлось одновременно вводить в нескольких регионах. Это затронуло все четыре аэропорта московского авиаузла.

Военкор подчеркнул, что ликвидация такого количества целей за короткое время - это беспрецедентный результат, показавший максимальную скорость работы расчетов ПВО и радиоэлектронной борьбы. По его оценке, налет дронов стал третьим этапом спланированной операции, которая включала в себя атаки 16 и 17 июня.

«Противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. <…> Это одна операция в три такта: разведка, проверка, удар», - отметил он.

Коц подчеркнул, что общую работу оборонительных сил можно считать высокоэффективной, поскольку из почти 1000 запущенных беспилотников ущерб нанесли лишь единицы. Он указал, что речь идет о слаженной работе Минобороны, Росгвардии и ВКС в «одном контуре».