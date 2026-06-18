Поддубный: Украине передали 522 тела военных ВСУ

Россия и Украина провели новый обмен погибшими военными, в рамках которого украинской стороне передали 522 тела, а РФ вернула домой тела 33 военнослужащих. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил военкор Евгений Поддубный.

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— Состоялся новый обмен телами погибших. Украине было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих, — написал журналист в своем Telegram-канале.

Официальных комментариев от Министерства обороны РФ на момент публикации не поступало.

5 июня самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые вернулись из плена в рамках обмена между Россией и Украиной, приземлился в Московской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Представители оборонного ведомства уточнили, что после обмена российских военнослужащих доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали необходимую помощь, в том числе при участии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.

Также в середине мая в Сети появилась видеозапись с 205 российскими бойцами, которые вернулись на родину в результате обмена из украинского плена.