Крупнейшая за два года. Ночная атака дронов на Москву и Подмосковье

Попытка атаки столицы украинскими беспилотниками, как свидетельствуют подсчеты ТАСС, стала самой крупной за два года. С начала суток силами противовоздушной обороны сбиты около 190 беспилотников. При этом предыдущая попытка масштабной атаки на Москву произошла в прошлом месяце — тогда сбили больше 120 дронов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что нескольким БПЛА удалось атаковать НПЗ в районе Капотня. Последствия уже ликвидируют. Также повреждения получило одно из зданий на территории ТЦ "Садовод" — на него упали обломки сбитого беспилотника, пострадавших нет.

"Экстренные службы работают на месте падения обломков", — сообщил мэр.

В Юго-Восточном округе столицы временно закрыли движение на нескольких улицах.

"...На улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк; на улице Чагинская; на улице Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД", — сообщали в дептрансе.

В МВД также предупредили о закрытии движения: "От Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД ограничено в обоих направлениях; напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе ограничено; Чагинская улица перекрыта полностью". В Капотне изменили маршруты движения нескольких автобусов. "Со стороны МКАД: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9", — сообщали в дептрансе.

Небо над столицей

Работа авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, сообщили в министерстве.

"Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет", — сообщили в ведомстве.

Пассажирам раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики, кулеры с водой, бесплатные комнаты матери и ребенка. Кол-центры аэропортов и справочно-информационные службы переведены на усиленный режим работы.

В Шереметьеве провели оперативную эвакуацию пассажиров, в том числе и из самолетов, в безопасные места.

Авиакомпания "Россия" перенесла время вылета и отменила некоторые рейсы из-за периодически вводимых ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково. "Победа" также изменила расписание.

"В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны, отменены или направлены на запасные аэродромы", — сообщали компании.

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов пользоваться возможностью возврата и переоформления билетов онлайн. "Аэрофлот" продолжает обслуживание пассажиров, на чьи рейсы оказали влияние временные ограничения, вводившиеся в аэропортах московского авиационного узла утром 18 июня. Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно", — отмечал перевозчик.

S7 также пришлось скорректировать расписание из-за ограничений в Домодедове и других аэропортах, пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейса на сайте. "S7 Airlines вынужденно корректирует расписание. Часть рейсов из/в Москву переносится на другое время, некоторые отменяются. Перелеты будут осуществлены после снятия ограничений", — указывал перевозчик.

Ситуация в Подмосковье

Из-за атаки дронов в Московской области пострадали 16 человек, в том числе 2 детей 10 и 3 лет. "На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, в том числе 2 детей", — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", — добавил он.

По данным, которые привел губернатор, в Раменском пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка. В Солнечногорске ранен один человек, медпомощь ему оказали амбулаторно. В Люберцах пострадали двое мужчин, их госпитализировали, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один человек госпитализирован в Дзержинском. В Котельниках ранения получили девять человек, включя трехлетнего ребенка. Из ТЦ "Садовод" был госпитализирован один человек, его направили в Люберецкую больницу.

В Люберцах обломки дрона упали на кровлю ТЦ "Белая Дача", произошло возгорание, центр закрыли для посетителей. Всего в городе зафиксировали несколько мест падения обломков. В частности, повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.

"Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты, по предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал Воробьев.

В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника упали на кровлю частного дома. "Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась, на месте работают экстренные службы", — рассказал губернатор. В самом городе на улице Радио из-за падения обломков загорелся автомобиль, его удалось оперативно потушить.

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА: +7-916-240-31-28.​

Ночная атака вражеских дронов на российские регионы стала одной из самых крупных с начала 2026 года. Как следует из подсчетов ТАСС, в небе над Россией сбили порядка 555 БПЛА. Предыдущая крупная атака была отражена 6 июня. Тогда сбили и перехватили 376 беспилотников. 3 июня российские средства ПВО сбили 354 дрона. 11 июня было сбито и перехвачено 330 беспилотников, а 10 июня — 326.