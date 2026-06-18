НАТО будет модернизировать ядерный потенциал для усиления сдерживания

НАТО будет укреплять свои ядерные силы путем их модернизации и расширения практики "совместного использования" ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Группы ядерного планирования на уровне министров обороны НАТО.

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"Министры обороны на заседании Группы ядерного планирования договорились продолжать укрепление ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерного потенциала", - говорится в документе.

В нем отмечается, что блок намерен активно использовать практику "совместного использования", которая подразумевает, что неядерные члены НАТО получают потенциальные носители ядерного оружия, например самолеты F-16 и F-35, и обучаются его применению, чтобы в случае конфликта осложнить противнику задачи распознавания реальных носителей ядерного оружия.