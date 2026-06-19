Почти 4 тысячи дронов и 89 бомб уничтожила ПВО за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили почти 3,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 89 управляемых авиабомб, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 5 снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в министерстве.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 165 087 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и других боевых бронированных машин, 1 740 боевых машин РСЗО, 35 410 орудий полевой артиллерии и миномётов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники.

По данным Минобороны, интенсивность применения украинской стороной беспилотников остаётся высокой, но российская ПВО продолжает эффективно выполнять задачи по защите объектов. В ведомстве также отметили, что сбитые ракеты «Фламинго» — это новый вид вооружения, который ВСУ пытались применять в последнее время.