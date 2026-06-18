Минобороны назвало число сбитых за сутки дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 992 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствиях — в материале «Вечерней Москвы».

Белорусская федерация футбола уведомила глав Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола об ударе украинской армии по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.