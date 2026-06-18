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Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 992 дрона ВСУ над регионами РФ

Вечерняя Москва

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 992 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России.

Минобороны назвало число сбитых за сутки дронов ВСУ
© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствиях — в материале «Вечерней Москвы».

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