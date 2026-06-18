В РФ заявили о подготовке к худшему сценарию из-за ядерного оружия в Финляндии

В посольстве России в Финляндии заявили, что Москва теперь будет учитывать возможность появления ядерного оружия в Финляндии в любой момент. Об этом сообщает РИА Новости

Такой комментарий дипломаты в Хельсинки дали после того, как финский парламент одобрил изменения в законодательстве. Финские депутаты проголосовали за отмену давнего запрета на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Закон запрещал любые подобные действия с 1987 года.

«Впредь придется исходить из возможности появления ядерного оружия на территории страны, по сути, в любой момент», - заявили в посольстве России.

Реформу продвигало консервативное правительство премьер-министра Петтери Орпо. Законопроект финские власти внесли на рассмотрение парламента в конце апреля.

Согласно планам Хельсинки, новые правила разрешат транзит и временное хранение ядерного оружия в оборонных целях. При этом правительство Финляндии отдельно подчеркивает, что речи о его постоянном размещении пока не идет.

В Кремле на эти планы отреагировали жестко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще весной предупредил, что такой шаг станет прямой угрозой для безопасности России, и Москва обязательно ответит на эти действия.