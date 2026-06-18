Генсек ОДКБ призвал Запад осудить атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Украинская атака на автобус с детьми в Брянской области является преступлением, с которым нельзя мириться, Запад должен его осудить. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, отвечая на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины.

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"Здравый смысл во всех государствах не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это преступление независимо от того, кто его совершает, независимо от того, против какого гражданского населения, - подчеркнул генсекретарь ОДКБ. - Мы осуждаем подобные акты. С произошедшим вчера мы не должны мириться. Я надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества и в других странах подобные преступления будут всегда осуждаться. Мы ждем реакции стран, руководителей стран Запада".