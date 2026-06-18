Генсек ОДКБ призвал Запад осудить атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском
Украинская атака на автобус с детьми в Брянской области является преступлением, с которым нельзя мириться, Запад должен его осудить. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, отвечая на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины.
"Здравый смысл во всех государствах не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это преступление независимо от того, кто его совершает, независимо от того, против какого гражданского населения, - подчеркнул генсекретарь ОДКБ. - Мы осуждаем подобные акты. С произошедшим вчера мы не должны мириться. Я надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества и в других странах подобные преступления будут всегда осуждаться. Мы ждем реакции стран, руководителей стран Запада".