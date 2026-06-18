Минобороны: итальянский ЗРК SAMP-T размещен в Турции в рамках плана НАТО

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, принадлежащий Италии, размещен 18 июня в Турции на базе командования ВВС в Конье. Об этом сообщили журналистам в Минобороны республики.

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"В рамках постоянного плана обороны НАТО на 3-й главной авиабазе командования ВВС сегодня развернут один итальянский ЗРК SAMP-T для усиления противовоздушной обороны альянса", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на базе в Конье планируется развернуть ЗРК SAMP-T с ракетами Aster 30 для защиты региона от потенциальных ракетных угроз со стороны Ближнего Востока.