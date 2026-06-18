«Волна-купол-гарант»: как в РФ нашли способ мешать работе Starlink в зоне СВО

Российские специалисты разработали способ мешать работе спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Как сообщает «Царьград», разведка противника заявила о появлении нового комплекса РЭБ, который получил название «Волна-купол-гарант».

Комплекс размещается на шести прицепах, на каждом из которых установлены две спутниковые антенны с механизмами поворота, обеспечивающими точное наведение на спутники. Снаружи антенны прикрыты прозрачными куполами. Сам комплекс может быть снят с прицепов и установлен на грунт.

Один из ведущих специалистов противника в области беспилотников и РЭБ отмечает, что технически спутники Starlink принимают сигналы от терминалов в диапазоне 14-14,5 ГГц. Он разделен на восемь каналов шириной 62,5 МГц каждый. Российская система глушит каждый из них. Один комплекс закрывает пространство примерно в 20 км. Судя по кадрам, несколько таких аппаратов уже появились вдоль трассы «Новороссия».

Информацию подтверждают и российские мониторинговые ресурсы. Они отмечают, что в последнее время неуязвимые американские «Хорнеты» стали падать, хотя именно их устойчивость к воздействию РЭБ спровоцировала логистический кризис в Крыму и ряд проблем в других прифронтовых регионах.

Хотя средство уже назвали переломным в СВО, считать его «волшебной таблеткой» нельзя. Комплекс довольно большой и спрятать его трудно. Более того, любой комплекс РЭБ заметен в радиоэфире за десятки километров, в том числе спутникам противника.

Также эффективность комплекса будет зависеть от тех мер, которые начнут принимать инженеры SpaceX. Каждый терминал Starlink видит не один спутник, а целое скопление. Считается, что в зависимости от условий он может переключаться между 4-6 орбитальными аппаратами. Для противодействия «глушилкам» американцам потребуется «перебрать» программное обеспечение. Например, до 2023 года терминалы не умели определять свое местоположение по GPS, однако в SpaceX справились с проблемой — последние пару лет терминалы получают геолокацию от своих же спутников.

Однако на данном этапе комплекс выглядит как потенциально полезное средство обороны критически важных объектов в глубоком тылу. «Волна-купол-гарант» сможет прикрывать нефтеперерабатывающие заводы, оборонные предприятия, портовые терминалы и морские базы, аэродромы и артиллерийские склады.