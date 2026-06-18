Массированная атака БПЛА на Московский регион: Что известно к этому часу

В четверг Московский регион вновь подвергся массированной атаке украинских дронов. Рано утром, в 04:36, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере "Макс" об уничтожении первых вражеских беспилотников.

© Российская Газета

"Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Части беспилотников все же удалось добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Сергей Собянин оперативно проинформировал: "Принимаются меры к ликвидации последствий", - и добавил, что силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Также стало известно о незначительных повреждениях на территории торгового центра "Садовод".

К 09:25 утра число вражеских дронов, сбитых на подлете к столице, выросло до 190.

В районе Капотня, где расположен МНПЗ, пришлось временно скорректировать движение 18 автобусных маршрутов. Об этом уведомила пресс‑служба департамента транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры Москвы. Изменения затронули маршруты со стороны МКАД (с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655) и со стороны улицы Белореченской (с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9). Пассажиров призвали по возможности выбирать для поездок ближайшие станции метро.

ГУ МВД России по Москве сообщило об ограничениях на дорогах. Движение перекрыли на МКАД от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе и напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе. Кроме того, были закрыты улица Капотня (от Верхних полей до МКАД) и улица Верхние поля (от улицы Марьинский парк до МКАД), а Чагинская улица оказалась полностью перекрыта. Водителей призвали заранее продумывать пути объезда.

Атака вражеских БПЛА затронула и авиасообщение. Во всех аэропортах столичного региона - Внуково, Домодедово, Жуковском (Раменское) и Шереметьево - вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пресс‑служба Федерального агентства воздушного транспорта пояснила: "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это - приоритет. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме".

В общей сложности аэропорты задержали или отменили 444 рейса. В Росавиации заверили, что обстановка в терминалах остается спокойной. Пассажирам, оказавшимся в аэровокзалах, предоставляют коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. В ведомстве напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании обязаны обеспечивать пассажиров напитками и питанием, а также организовывать размещение в гостиницах.

"Аэрофлот" обратился к пассажирам отмененных рейсов с просьбой не приезжать в аэропорт для возврата и переоформления билетов, так как эти операции доступны дистанционно. При этом в пресс‑службе перевозчика уточнили: если билет был куплен у агента, вернуть его можно только по месту приобретения.

Между тем глава Московской области Андрей Воробьев в мессенджере "Макс" сообщил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Так, в Раменском получили ранения три человека: 22‑летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей попал в Раменскую больницу; 10‑летняя девочка с повреждениями голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства; еще один пострадавший - 35‑летний мужчина - доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи.

В Солнечногорске 46‑летний мужчина получил осколочное ранение плеча. В Люберцах пострадали двое мужчин 20 и 33 лет, их госпитализировали с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском мужчина с ранениями шеи был доставлен в Люберецкую больницу.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Котельниках, где пострадали восемь человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался.

Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ Садовод в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.