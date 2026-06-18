Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 10:50 мск и передала сообщение со словом «ощупывание». Его назначение остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка».

В прошлый раз станция была активна 15 июня. В эфир были переданы сообщения со словами «карандаш», «плица» и «сломолунь». До этого, 12 июня, было передано сообщение с двумя словами — «изоляторный» и «негоциант».