Заглушенные Россией спутники Starlink получили «необратимые повреждения»

Заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения.

Об этом со ссылкой на выводы зарубежных исследователей утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

«Первый и наиболее важный [вывод] заключается в том, что в конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — говорится в публикации.

Еще один вывод — площадь эффективного покрытия комплекса «Волна-Купол-Гарант» увеличивается, в связи с чем в перспективе можно говорить о создании на определенных участках фронта радиоэлектронного «колпака».

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заявил, что российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink.

Как тогда же «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов сообщил, что, опираясь на информацию военнослужащих и простую человеческую логику, можно утверждать, что в России появился новый радиотехнический комплекс, который способен глушить вражеские беспилотники.