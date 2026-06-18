Хегсет: США пересмотрят размещение сил в Европе, ряд союзников его не пройдут

Пентагон пересмотрит размещение американских военных сил в Европе, некоторые союзники США его «не пройдут», заявил глава ведомства Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.

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«Сегодня я объявляю о проведении шестимесячного процесса пересмотра размещения американских войск и их базирования в Европе», — заявил Хегсет.

Он уточнил, что данное мероприятие может занять и менее шести месяцев.

По словам Хегсета, это необходимо для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и соответствия глобальным потребностям США.

«Это проверка, в ходе которой одни страны провалятся, а другие пройдут её с лёгкостью», — добавил глава Пентагона.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США уменьшили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх.

Телеканал CNN передавал, что Хегсет отменил две военные ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте.

О готовящемся выводе американского контингента из Германии ранее писала Bild. Отмечалось, что речь идёт о 5 тыс. военнослужащих.