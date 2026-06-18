Вооруженные силы (ВС) России ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях. В то же время враг активизировался на границе Сумской области», — сказано в материале.

В Киеве считают, что такие действия российских войск могут свидетельствовать якобы о намерении создать буферную зону вдоль границы.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери в Сумской области. По словам эксперта, об этом свидетельствует анализ некрологов погибших украинских военнослужащих.