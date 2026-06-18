Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителей F-35

Финляндия закупит у США планирующие авиабомбы GBU-53 для оснащения истребителей F-35. Об этом сообщило Министерство обороны республики на официальном сайте.

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В пресс-релизе отмечается, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны закупить произведенные американской компанией Raytheon боеприпасы в рамках программы военного сотрудничества с США.

"Закупка дополняет ранее размещенный заказ в рамках комплексной программы приобретения F-35. Речь идет о новой возможности, которая укрепит обороноспособность Финляндии", - заявил Хяккянен.

Помимо самих авиабомб, соглашение предусматривает поставку запасных частей, технической документации, организацию обучения персонала, а также ремонтное и сервисное обслуживание, сообщается в пресс-релизе.