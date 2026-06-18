По данным портала "Лайф", развернутые в России новые комплексы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для защиты тыловых дорог от атак украинских беспилотников, способны не только подавлять сигналы Starlink, но и наносить ущерб самим спутникам.

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Западные специалисты, поддерживающие Украину, пришли к выводу, что электроника космических аппаратов, пролетающих через зоны глушения, выходит из строя. Эта информация была опубликована в Telegram-канале «Военная хроника» со ссылкой на анализ западных экспертов, касающийся российских комплексов.

«Первый и самый важный вывод заключается в том, что электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории проходят через зону активного глушения, в конечном итоге получат необратимые повреждения», — отмечают военкоры.

Еще одна негативная новость для Киева: зона действия этих систем постоянно расширяется. В ближайшее время ожидается полная блокировка канала спутниковой связи — либо с помощью мощных помех, либо через поддельные сигналы.

Это означает, что российские военные могут лишить спутниковой связи не отдельные участки фронта, а целые оборонительные районы ВСУ, например, от Константиновки до Славянска. Кроме того, глушение затруднит работу не только дронов, но и наземной логистики Украины, которая во многом основана на роботизированных платформах, управляемых через спутник.

Ранее для защиты трассы «Новороссия» и других дорог у линии фронта Россия развернула новые системы подавления «Волна-Купол-Гарант». Внешне они выглядят как полуприцепы с антеннами. Система работает против нескольких каналов спутниковой связи Starlink. Комплекс состоит из шести прицепов, на каждом из которых установлены по две спутниковые тарелки с поворотным механизмом.