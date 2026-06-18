Российские войска находятся всего в нескольких населенных пунктах от Славянской ТЭС — штурм «крепости» ВСУ начнется уже в ближайшее время. Как сообщает «Царьград», противник тем временем активизировал усилия в информационной войне.

Штурм последней агломерации

В зоне ответственности группировки войск «Юг» есть успехи. По словам военного обозревателя Михаила Дегтярева, бойцы зачистили высоты к западу от села Кривые Луки, тем самым обезопасив населенный пункт от контратак, так как высоты по периметру теперь ВС РФ. Следом войска продвинулись на полтора километра на запад и заняли село Малая Пискуновка. Теперь вектор движения будет дальше, вдоль реки уже к самой Пискуновке, которая находится в двух километрах. После — Стародубовка и выход к Славянской ТЭС.

На краматорском направлении установлен контроль над Долгой Балкой и Роскошным, продолжатся атаки к Николайполью. Как заявил пленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, целью ВС РФ является обход оборонительного рубежа украинской армии с запада.

«Прямой штурм Краматорска остается самым коротким путем к городу — всего около 15 км. Несмотря на сложность прохождения открытой местности и необходимость преодоления инженерных укреплений, именно такое наступление с двух флангов создаст необходимое давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, ограничивая возможности ВСУ для маневра резервами», — заявил он.

Операция уже началась. ВС РФ приступили к этой фазе наступления с форсирования канала Северский Донец — Донбасс и прорыва укреплённой линии обороны у села Тихоновка.

Судя по запоздалой реакции украинского генштаба, эта атака стала полной неожиданностью для ВСУ. Украинские резервные части срочно перенаправляют свои начатые контратаки с Маркова и Никифоровки на Тихоновку.

«Катастрофа» 29-й армии

Как сообщалось ранее, противник продолжает попытки накатов большими силами на позиции ВС РФ, сбивая темпы наступления ценой колоссальных потерь. Из группы в десять солдат ВСУ до пункта назначения добираются не более трех, однако этого оказывается достаточно, чтобы боевики успели показаться на камеры БПЛА, после чего Киев сразу же заявляет о захвате территории.

Кроме того, противник активизировал все имеющиеся ресурсы, в том числе сетку Telegram-каналов, мимикрирующих под Z-блогеров. Авангардом является канал «Операция Z», который распространяет дезинформацию из каналов поменьше.

На этот раз «информационное нападение» было организовано на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, командующего группировкой войск «Восток» генерала Андрея Иванаева и командование 29-й армии. Обвинения стандартные — «ложные доклады, кредиты, поборы, обнуления, братоубийства», без каких-либо доказательств.

Тактика для противника уже привычная. Ранее Киев одновременно с началом накатов на купянском направлении пытался дискредитировать командующего группировкой войск «Запад» на фоне информационного вакуума со стороны России. Цель таких действий — внести смуту, вызвать панику и разобщенность общества с армией.