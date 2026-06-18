В Бельгии пообещали направить Украине семь F-16 до конца года

Бельгия вновь пообещала Киеву направить до конца года первые семь самолетов F-16 из снимаемых с вооружения ее ВВС. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по прибытии на встречу глав оборонных ведомств НАТО.

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"Бельгия нарастит помощь Украине. Мы отправим им семь истребителей F-16 еще в этом году", - заявил Франкен.

Он подчеркнул, что F-16 - это "хорошая многоцелевая платформа", которую можно использовать "против крылатых ракет и беспилотников".

Франкен, впрочем, подтвердил, что темпы поставок будут зависеть от сроков получения Бельгией от США по контракту 2018 года 42 самолетов F-35, которые заменят старые F-16.

Бельгия в 2024 году обещала поставить Украине свои первые два F-16, а затем поэтапно передать все остальные действующие машины. До настоящего времени поставки не начались из-за задержек с получением F-35.

Возраст бельгийских F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС королевства на балансе числится около 200 машин, однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остаются не более 40.