Германия выделит $200 млн для участия в очередном пакете помощи для Украины по линии PURL (программе закупок вооружений у США для Украины). Об этом заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на плановую встречу глав Минобороны стран НАТО.

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"Мы в очередной раз - в четвертый раз - примем участие в пакете механизма PURL", - сказал он. "В данном случае это, прежде всего, столь срочно необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны", - уточнил министр. "В этот раз мы будем участвовать на сумму $200 млн", - сообщил Писториус.

Глава Минобороны отметил, что его украинский коллега Михаил Федоров попросил также о поддержке программы JumpStart, в рамках которой предполагается закупить управляемые ракеты для ЗРК Patriot.

"Мы заявили о готовности участвовать и в этом на сумму 200 млн долларов для закупок ракет PAC-3", - сообщил он.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки оружия киевскому режиму лишь затягивают конфликт на Украине.